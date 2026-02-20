Пара заявила, что их щенок помог вовремя обнаружить у них онкологические заболевания

Собака в США помогла хозяевам вовремя обнаружить, что у них рак

Супружеская пара из Калифорнии заявила, что их щенок помог вовремя обнаружить у них онкологические заболевания, пишет LADBible.

По словам Чейз Джонсон и Бена Бирна, метис лабрадора по кличке Цето стал тревожным и начал активно реагировать на изменения в состоянии хозяев. Женщина вспоминает, что собака начала следовать за ней по дому, скулить и проявлять беспокойство, что было нетипично для ее спокойного характера. Спустя несколько недель животное неожиданно уткнулось носом в левую грудь хозяйки, причинив дискомфорт.

После этого Чейз самостоятельно обнаружила уплотнение, которое при обследовании оказалось раком молочной железы, требующего комплексного лечения, включая химиотерапию, лучевую терапию и хирургическое вмешательство.

По словам Джонсон, онколог отметил, что своевременное обращение к врачу могло сыграть решающую роль в прогнозе заболевания. Женщина считает, что именно поведение собаки побудило ее пройти обследование.

Бен ранее также столкнулся с похожей ситуацией: до постановки диагноза рака кишечника Цето проявлял аналогичное беспокойство рядом с ним. Поэтому, когда собака вновь начала вести себя тревожно, семья предположила, что это может указывать на проблемы со здоровьем одного из них.

В настоящее время Чейз Джонсон участвует в клиническом исследовании вакцины против рака молочной железы, проводимом Кливлендской клиникой. Испытание первой фазы направлено на изучение новых подходов к профилактике заболевания и сбор дополнительных данных о потенциальных методах лечения.

