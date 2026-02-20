Размер шрифта
Общество

Названы вопросы на собеседовании, указывающие на то, что сотрудником хотят управлять

Эксперт Варакин: начальники используют наличие ипотеки у сотрудника для давления
Shutterstock

Вопросы о наличии собственной квартиры и ипотеки, а также интерес к другим подобным деталям жизни кандидата во время собеседования могут указывать на то, что рекуртер пытается оценить управляемость сотрудника. Об этом Life.ru рассказал HR-эксперт Илья Варакин.

По словам специалиста, для некоторых руководителей наличие у сотрудника семьи или ипотеки становится инструментом давления. По мнению многих начальников, если подчиненному есть что терять, то управлять им значительно проще.

«Одна из таких техник — это держать сотрудника за жабры, то есть понимать, как устроена его материальная мотивация. Если у сотрудника есть ипотека, если у него есть семья, значит, есть материальные обязательства, которые могут являться хорошим стимулом для того, чтобы этим сотрудником управлять еще сильнее», — объяснил эксперт.

Он отметил, что сейчас такую грубую технику используют многие руководители. При этом правильного ответа на такие вопросы в ходе собеседования не существует.

HR-эксперт предупредил, что ситуация, когда руководитель пытается мысленно оценить бюджет кандидата и его семьи, является «явным перегибом». По его словам, такие действия выходят за личные границы человека. Поэтому работнику необходимо самостоятельно решить, подходит ли ему такой стиль управления

До этого HR-эксперт Валерия Доманская говорила, что об истинном отношении рекуртера к кандидату могут говорить некоторые неочевидные детали, в числе которых характер задаваемых вопросов, невербальные реакции и другие действия. По его словам, если HR уточняет дату возможного выхода на работу, текущие проекты кандидата или наличие других предложений, это говорит о том, что человека мысленно «примеряют» на должность.

Ранее россиянам объяснили, как правильно торговаться по зарплате на собеседовании.
 
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
