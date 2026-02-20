Размер шрифта
Общество

Врач раскрыл, бывает ли у мужчин послеродовая депрессия

Врач Кульгавчук: послеродовая депрессия у мужчин бывает не реже, чем у женщин
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Послеродовая депрессия у мужчин встречается столь же часто, как и у женщин, однако у нее иные проявления. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По его словам, если женщина чаще плачет, уходит в апатию и тоску, то мужская депрессия часто скрывается за раздражительностью, гневом, импульсивностью или уходом в работу.

Кроме того, чтобы заглушить боль, мужчины чаще прибегают к алкоголю, психоактивным веществам, экстремальному вождению или рискованному поведению на работе. Также может нарушиться сон и аппетит, отметил врач.

«Чтобы избежать последствий, прежде всего нужно признать усталость, сказав себе, что сейчас тяжело и «я имею право на эти чувства». Это не слабость, а реальность. Важно говорить с партнершей, но не обвиняя, что она с головой в ребенке, а с позиции чувств, отмечая, как ее не хватает», — посоветовал врач.

К психотерапевту стоит обратиться, если состояние длится более двух-трех недель и мешает жить, добавил он.

Клинический и семейный психолог Лилия Гладких до этого говорила, что мужчинам порой бывает сложно проявлять эмоции, и происходит это, как правило, по двум причинам — они кроются в биологии и особенностях воспитания.

Ранее эксперт раскрыла, существует ли менопауза у мужчин.
 
