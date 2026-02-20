Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Россиянкам объяснили, почему мужины порой выглядят бесчувственными

Психолог Гладких: мужчины выглядят безэмоционально в силу биологии и воспитания
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Мужчинам порой бывает сложно проявлять эмоции, и происходит это, как правило, по двум причинам — они кроются в биологии и особенностях воспитания. Об этом в интервью РИАМО сообщила клинический и семейный психолог Лилия Гладких.

«Первая — биологическая. Мужчинам нужен хороший мыслительный аппарат, а эмоции, которые затапливают логику, не помогают решать задачи. Вторая — культурная, воспитательная. Мальчики у нас не плачут, мужчины не сдаются. Естественные реакции, которые ребенок хочет проявить, родители блокируют», — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что внешнее отсутствие эмоций не означает, что мужчины ничего не чувствуют. Они просто учатся блокировать свои переживания, чтобы не усугублять ситуацию, не реагировать или, по крайней мере, не показывать свои истинные чувства.

Недавно международная команда исследователей выяснила, что специальная когнитивная техника помогает парам эффективнее справляться с конфликтами.

Работу возглавил Хенрик Йенк из Университета Цеппелина. Ученые изучали стратегию саморегуляции под названием «ментальное контрастирование». В отличие от позитивных фантазий о будущем, этот метод предполагает не только представление желаемого исхода, но и осознание внутреннего препятствия — эмоции, привычки или убеждения, которые мешают достичь цели.

Ранее психологи рассказали, в каких случаях работают позитивные аффирмации.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!