Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Эксперт раскрыла, существует ли менопауза у мужчин

Психолог Гладких: после 40 лет уровень тестостерона у мужчин начинает снижаться
Shutterstock

Про женскую менопаузу знают многие, однако про то, что мужчина также теряет функциональные способности, говорить не принято. На это в беседе с РИАМО обратила внимание клинический и семейный психолог Лилия Гладких.

По ее словам, после 40 лет уровень тестостерона у мужчин начинает медленно снижаться — примерно на 1% в год, из-за чего постепенно ухудшаются физические показатели. В какой-то момент мужчина может обнаружить у себя, например, сексуальную слабость, отметила эксперт.

«Он очень сильно переживает, думая, что случилось что-то ужасное. Хотя это просто естественный процесс андропаузы, который идет годами, просто он его раньше не замечал», — объяснила Гладких.

Сомнолог, ученый, руководитель федерального исследования сна россиян SleepStudyRU Эдуард Якупов до этого предупреждал, что хронический недосып влияет на мужское здоровье сильнее, чем принято считать. Он привел данные современных исследований, согласно которым регулярный дефицит сна способен снижать уровень тестостерона быстрее, чем естественные возрастные изменения.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности высокого тестостерона у мужчин.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!