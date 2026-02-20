Эксперт раскрыла, существует ли менопауза у мужчин

Про женскую менопаузу знают многие, однако про то, что мужчина также теряет функциональные способности, говорить не принято. На это в беседе с РИАМО обратила внимание клинический и семейный психолог Лилия Гладких.

По ее словам, после 40 лет уровень тестостерона у мужчин начинает медленно снижаться — примерно на 1% в год, из-за чего постепенно ухудшаются физические показатели. В какой-то момент мужчина может обнаружить у себя, например, сексуальную слабость, отметила эксперт.

«Он очень сильно переживает, думая, что случилось что-то ужасное. Хотя это просто естественный процесс андропаузы, который идет годами, просто он его раньше не замечал», — объяснила Гладких.

Сомнолог, ученый, руководитель федерального исследования сна россиян SleepStudyRU Эдуард Якупов до этого предупреждал, что хронический недосып влияет на мужское здоровье сильнее, чем принято считать. Он привел данные современных исследований, согласно которым регулярный дефицит сна способен снижать уровень тестостерона быстрее, чем естественные возрастные изменения.

