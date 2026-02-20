Размер шрифта
«Изъят и уничтожен»: в РАНХиГС объяснили перепутанные цвета флага РФ на флаере к 23 февраля

В РАНХиГС наказали сотрудника, перепутавшего цвета флага на флаере концерта «Служить России»
Telegram-канал «Baza»

В РАНХиГС зрителям концерта, посвященного Дню защитника Отечества, раздали флаеры с перепутанными цветами российского флага. В пресс-службе президентской академии «Газете.Ru» объяснили, что весь тираж листовок уже изъяли и уничтожили, а сотруднику, сделавшему ошибку, объявили дисциплинарное взыскание.

«Флаер на фотографии не является официальным материалом Академии, подготовленным ко Дню защитника Отечества, и не соответствует общеакадемическому дизайну, который был разработан специально для этой даты. Он изготовлен небольшим тиражом, по инициативе организатора одного из многочисленных праздничных мероприятий. Сразу после обнаружения ошибки флаер был изъят и уничтожен. Сотруднику, допустившему ошибку, вынесено дисциплинарное взыскание», — сказали там.

О том, что брошюры с неправильными цветами флага РФ раздали в РАНХиГС перед концертом «Служить России», сообщил Telegram-канал Baza 20 февраля. Уточняется, что на мероприятии присутствовали студенты, курсанты, военнослужащие-офицеры и другие гости, которым раздали информационные листовки с описанием концерта — на них российский флаг был изображен с неправильной последовательностью цветов.

Ранее власти объяснили, почему в Воронежской области танк СССР покрасили в немецкий серый цвет.
 
