Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти объяснили, почему в Воронежской области танк СССР покрасили в немецкий серый цвет

Власти Воронежской области заявили, что немецкий серый цвет советского танка был согласован с МО
close
МОО «Родина»

Казаки «Северо-Донского казачьего войска» пожаловались, что установленный в Острогожском районе Воронежской области комплекс с советским танком ИС-3 окрашен в серый цвет, и рассказали, что это цвет техники немцев. В администрации района «Газете.Ru» сообщили, что цвет комплекса был согласован со специалистами Минобороны и серый был выбран «для целостности восприятия».

«Памятник танку «Беспощадный» был установлен в 2020 году по инициативе Главного автобронетанкового управления в честь столетия отечественного танкостроения, в год 75-летия Великой Победы. Было выбрано решение, символизирующее прорыв в сражении вражеского кольца и сплошная матовая покраска цвета металлик для целостности восприятия. Комплекс создавался при участии специалистов Минобороны. Серый цвет – цвет монументов, и он использован при оформлении всего комплекса», – сказали в администрации.

Власти добавили, что после жалобы казаков обсудят изменение цвета комплекса.

«Раз существует запрос на изменение цвета, администрация района выйдет с консультациями на Главное автобронетанковое управление, и по их итогам примет то или иное решение», – заключили в администрации.

До этого сообщалось, что казаки обратились к главе Острогожского района Воронежской области с просьбой перекрасить танк в цвет камуфляжа советской военной техники, соответствующий 1941-1945 годам.

Ранее в Свердловской области сделали скейт-площадку из памятника Ленину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами