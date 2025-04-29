Власти объяснили, почему в Воронежской области танк СССР покрасили в немецкий серый цвет

Казаки «Северо-Донского казачьего войска» пожаловались, что установленный в Острогожском районе Воронежской области комплекс с советским танком ИС-3 окрашен в серый цвет, и рассказали, что это цвет техники немцев. В администрации района «Газете.Ru» сообщили, что цвет комплекса был согласован со специалистами Минобороны и серый был выбран «для целостности восприятия».

«Памятник танку «Беспощадный» был установлен в 2020 году по инициативе Главного автобронетанкового управления в честь столетия отечественного танкостроения, в год 75-летия Великой Победы. Было выбрано решение, символизирующее прорыв в сражении вражеского кольца и сплошная матовая покраска цвета металлик для целостности восприятия. Комплекс создавался при участии специалистов Минобороны. Серый цвет – цвет монументов, и он использован при оформлении всего комплекса», – сказали в администрации.

Власти добавили, что после жалобы казаков обсудят изменение цвета комплекса.

«Раз существует запрос на изменение цвета, администрация района выйдет с консультациями на Главное автобронетанковое управление, и по их итогам примет то или иное решение», – заключили в администрации.

До этого сообщалось, что казаки обратились к главе Острогожского района Воронежской области с просьбой перекрасить танк в цвет камуфляжа советской военной техники, соответствующий 1941-1945 годам.

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