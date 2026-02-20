С экс-главы военного мемориала потребовали взыскать полмиллиарда рублей

Красногорский городской суд рассмотрит иск о взыскании более 500 миллионов рублей с бывшего руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Вячеслава Филиппова и других лиц. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным инстанции, иск о взыскании средств, «полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции», подан к Филиппову, бенефициару ООО «ПСС» Олегу Суворову и иным ответчикам.

В суде отметили, что основанием для обращения стали материалы, выявленные Генпрокуратурой РФ при надзоре за расследованием уголовного дела, которым занимается Следственный комитет России. Фигуранты обвиняются в присвоении вверенного имущества, получении и даче взяток в составе организованной группы и в особо крупном размере.

Истец требует взыскать с ответчиков солидарно 510,6 млн рублей, которые, по данным надзорных органов, были получены в 2020–2024 годах в результате заключения контрактов и договоров с ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России.

6 февраля 2025 года деньги и недвижимость Филиппова арестовали в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку мужчине дал владелец ООО «ПСС» Олег Суворов, чья компания занимается установкой памятников и металлоконструкций. Фигурант заключен под стражу.

Ранее ОПГ похитила 2 млрд рублей на поставках вещевой продукции в Минобороны России.