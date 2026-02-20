Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

С экс-главы военного мемориала потребовали взыскать полмиллиарда рублей

Суд рассмотрит иск о взыскании 510 млн рублей с экс-главы «Пантеона» Филиппова
ФВМ ПЗО Минобороны России

Красногорский городской суд рассмотрит иск о взыскании более 500 миллионов рублей с бывшего руководителя Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Вячеслава Филиппова и других лиц. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным инстанции, иск о взыскании средств, «полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции», подан к Филиппову, бенефициару ООО «ПСС» Олегу Суворову и иным ответчикам.

В суде отметили, что основанием для обращения стали материалы, выявленные Генпрокуратурой РФ при надзоре за расследованием уголовного дела, которым занимается Следственный комитет России. Фигуранты обвиняются в присвоении вверенного имущества, получении и даче взяток в составе организованной группы и в особо крупном размере.

Истец требует взыскать с ответчиков солидарно 510,6 млн рублей, которые, по данным надзорных органов, были получены в 2020–2024 годах в результате заключения контрактов и договоров с ФГБУ «Пантеон защитников Отечества» Минобороны России.

6 февраля 2025 года деньги и недвижимость Филиппова арестовали в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку мужчине дал владелец ООО «ПСС» Олег Суворов, чья компания занимается установкой памятников и металлоконструкций. Фигурант заключен под стражу.

Ранее ОПГ похитила 2 млрд рублей на поставках вещевой продукции в Минобороны России.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!