Эксперт объяснил, почему происходят обрушения крыш из-за снега

Зимой обрушения крыш могут происходить из-за аномальных снегопадов. Об этом mk.ru рассказал эксперт в области ЖКХ Павел Степура.

«В общем случае обрушений быть не должно, для этого существуют требования для проектирования соответствующих сооружений и строений. Но при аномальных снегопадах конструкции могут и не выдержать, даже если были спроектированы и построены по правилам. Нужно проверять соответствие нормативам», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что в условиях длительного и интенсивного снегопада практически невозможно сразу убрать снег с крыш и других сооружений.

Для того чтобы предотвратить несчастные случаи, строения нужно проектировать с выступающими элементами и кровлями, на которых снег не будет задерживаться. Однако эксперт отметил, что современные новостройки имеют большое количество архитектурных украшений, которые становятся опасны в снегопады, поскольку создают все условия для скапливания снега и затрудняют очистку.

Помимо этого, обрушениям способствует установка навесов и козырьков, которых не было в проекте изначально. Такие конструкции создают лишнюю нагрузку. По словам специалиста, в таких случаях за обрушение ответственность понесет тот, кто установил навесы, не имея на это официальное разрешение.

До этого Степура говорил, что коммунальные службы обязаны убирать с пешеходных тротуаров снег сразу после того, как на дорогу выпало два сантиметра осадков. При этом, по его словам, уборка снега до асфальта должна производиться после того, как снегопад закончится.

Ранее россияне назвали условия, при которых готовы чистить общие дворы от снега.