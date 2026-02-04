Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россияне назвали условия, при которых готовы чистить общие дворы от снега

KP.RU: 37% россиян готовы самостоятельно убирать снег за скидки на коммуналку
Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство россиян готовы самостоятельно чистить общие дворы от снега, если за эту работу им предоставят различные бонусы. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 37% респондентов не против убирать снег во дворе за скидку на коммунальные услуги. Эти россияне считают такой обмен отличной идеей, поскольку люди получат бонус, а состояние дорог станет лучше.

Другие 24% опрошенных заявили, что тоже готовы принять участие в чистке общей территории, но за денежную премию. При этом они отметили, что награда может быть небольшой.

Еще 6% респондентов сообщили о готовности чистить общие дворы от снега в обмен на отгул на своей основной работе. А другие 17% признались, что могут помогать коммунальным службам безвозмездно. Эти участники опроса готовы трудиться на свежем воздухе, если будет организован субботник, на котором им выдадут лопату.

Однако 14% россиян заявили, что ни за что не пошли бы убирать снег в общем дворе. Респонденты подчеркнули, что они платят коммуналку, чтобы дворники сами выполняли свою работу.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое».

Член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура до этого говорил, что коммунальные службы должны чистить пешеходные тротуары от снега сразу после того, как на дорогу выпало два сантиметра осадков. При этом, по его словам, уборка снега до асфальта должна производиться после того, как снегопад закончится.

Ранее врач оценил пользу ручной уборки снега для организма.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!