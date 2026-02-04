Россияне назвали условия, при которых готовы чистить общие дворы от снега

Большинство россиян готовы самостоятельно чистить общие дворы от снега, если за эту работу им предоставят различные бонусы. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 37% респондентов не против убирать снег во дворе за скидку на коммунальные услуги. Эти россияне считают такой обмен отличной идеей, поскольку люди получат бонус, а состояние дорог станет лучше.

Другие 24% опрошенных заявили, что тоже готовы принять участие в чистке общей территории, но за денежную премию. При этом они отметили, что награда может быть небольшой.

Еще 6% респондентов сообщили о готовности чистить общие дворы от снега в обмен на отгул на своей основной работе. А другие 17% признались, что могут помогать коммунальным службам безвозмездно. Эти участники опроса готовы трудиться на свежем воздухе, если будет организован субботник, на котором им выдадут лопату.

Однако 14% россиян заявили, что ни за что не пошли бы убирать снег в общем дворе. Респонденты подчеркнули, что они платят коммуналку, чтобы дворники сами выполняли свою работу.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое».

Член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура до этого говорил, что коммунальные службы должны чистить пешеходные тротуары от снега сразу после того, как на дорогу выпало два сантиметра осадков. При этом, по его словам, уборка снега до асфальта должна производиться после того, как снегопад закончится.

Ранее врач оценил пользу ручной уборки снега для организма.