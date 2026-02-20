«Не только питание»: россиянам рассказали, как подготовиться к Великому посту

Врач Соломатина: к посту нужно готовится не только физически, но и морально

К Великому и любому другому посту необходимо готовиться не только физически, но и морально. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По ее словам, если человек воспринимает ограничения в питании как тяжелую повинность, в организме начинает вырабатываться кортизол (гормон стресса), поэтому вместо обновления и оздоровления возникает тяжелый стресс для организма.

«Подготовка к посту — это как разминка перед спортивным занятием. Нельзя сразу рваться в тяжелый режим, иначе можно «сорваться». Мы должны подготовиться: о чем мы будем думать, что читать, что говорить другим. Если мы проиграем это в голове несколько раз, войти в пост будет легче», — объяснила специалист.

Люди могут сами себя организовать и настроить на Великий пост, однако это требует усилий и вовлеченности, добавила она.

В феврале у православных верующих начинается Великий пост, который длится 48 дней. В этот особый период христиане готовятся к Пасхе, наполняя свою жизнь духовной работой и соблюдая строгие ограничения в еде и развлечениях. Это время покаяния, милосердия, «укрепления» души, внимания к близким. Когда начинается Великий пост в 2026 году и какие правила нужно соблюдать — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, кому опасно поститься.