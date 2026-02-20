Стало известно, в какие страны поедут россияне на февральские праздники

На предстоящие длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, многие россияне запланировали путешествия. Среди зарубежных направлений лидерами стали страны с теплым климатом, первое место по спросу заняла Турция, рассказали 360.ru в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

В Турцию на праздники планируют отправиться 28% российских туристов, в ОАЭ поедут 18% путешественников, еще 13% запланировали поездку в Китай – эти три страны стали лидерами по спросу в феврале, подчеркнули эксперты.

Среди других стран, куда также поедут россияне, оказались Узбекистан, Армения, Таиланд, Таджикистан, Казахстан, Мальдивы и Вьетнам. По словам специалистов РСТ, в большей степени при выборе места отдыха россияне руководствуются вопросом погоды – им важно выбрать направление с теплым климатом.

Как уточняет компания ITM group, также среди россиян вырос спрос на туры с захватом соседних дат в Кению, Японию, Малайзию, Филиппины, ЮАР и другие страны.

Что касается внутреннего туризма, то, по данным компании «Мой Агент», в лидеры вышла Москва (27%), Петербург (16%), Мурманск (12%). Спросом также пользуются Сочи, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Калининград, Казань и другие города.

