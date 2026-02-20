Размер шрифта
Стало известно, сколько туристы из КНР могли заплатить за тур по Байкалу на «буханке»

Shot: экскурсия по Байкалу обошлась туристам из Китая в 60 тысяч рублей
Katvic/Shutterstock/FOTODOM

Туристы, которые проехались на «буханке» по Бакалу, могли заплатить за экскурсию 60 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, туристы двигались по переправе к острову Ольхон. Стоимость подобного тура составляет от 50 до 70 тысяч рублей за группу из восьми человек.

«Тур растягивается на целый день, группы делают несколько остановок возле разных мысов», – сообщается в публикации.

Как правило, путешественников возят на «буханках». За рулем нередко сидят местные водители, которые знают переправы. Такие экскурсии не официальны.

Об инциденте стало известно 20 февраля. Туристы из Китая отправились в тур, но на озере Байкал автомобиль УАЗ ушел под воду. При этом на льду были крупные трещины, из-за чего переправу официально признавали небезопасной. Водитель якобы знал об этом факте, но все равно отправился в путь.

В салоне находились девять человек, выбрался только один.

Ранее в Астраханской области пенсионер провалился под лед, переходя реку с сыном.
 
