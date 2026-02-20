В Европе хотят создать свою версию альянса «Пять глаз» для «реагирования на угрозы от РФ»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости создания в Европе своей версии альянса «Пять глаз» для более эффективного «реагирования на угрозы от России». Об этом пишет агентство Reuters.

«Что мы можем делать дальше? Одной из идей могло бы стать рассмотрение идеи создания совместного танкерного флота или многопрофильной оперативной группы, или даже европейской версии «Пяти глаз», — сказал министр.

В прошлом году сообщалось, что США начали делиться с союзниками по объединению «Пять глаз» наиболее важными разведывательными данными об операциях Китая и России в космосе. Как писала газета The Times, до апреля 2025 года деятельность подразделения Space Delta 9, которое специализируется на ведении орбитальных военных действий США, считалась предназначенной только для представителей американских властей с доступом к сверхсекретной информации. Однако было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзными разведками, им был предоставлен доступ к высокому уровню разведывательной информации США о деятельности в космосе.

В разведывательный альянс «Пять глаз» входят разведки США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, в рамках него они обмениваются данными радиоэлектронной разведки.

Ранее министр обороны Германии пообещал, что Запад «защитит» Украину от России.