Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В Европе хотят создать свою версию альянса «Пять глаз» для «реагирования на угрозы от РФ»

Писториус заявил о возможности создания европейской версии альянса Пять глаз
Lisi Niesner/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости создания в Европе своей версии альянса «Пять глаз» для более эффективного «реагирования на угрозы от России». Об этом пишет агентство Reuters.

«Что мы можем делать дальше? Одной из идей могло бы стать рассмотрение идеи создания совместного танкерного флота или многопрофильной оперативной группы, или даже европейской версии «Пяти глаз», — сказал министр.

В прошлом году сообщалось, что США начали делиться с союзниками по объединению «Пять глаз» наиболее важными разведывательными данными об операциях Китая и России в космосе. Как писала газета The Times, до апреля 2025 года деятельность подразделения Space Delta 9, которое специализируется на ведении орбитальных военных действий США, считалась предназначенной только для представителей американских властей с доступом к сверхсекретной информации. Однако было принято решение о более тесном сотрудничестве с союзными разведками, им был предоставлен доступ к высокому уровню разведывательной информации США о деятельности в космосе.

В разведывательный альянс «Пять глаз» входят разведки США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании, в рамках него они обмениваются данными радиоэлектронной разведки.

Ранее министр обороны Германии пообещал, что Запад «защитит» Украину от России.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!