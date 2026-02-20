Размер шрифта
Общество

Новый ГОСТ на отделку квартир не будут применять к уже строящимся домам

Росстандарт: новый ГОСТ на отделку квартир не затронет уже начатые стройки
Сергей Аверин/РИА Новости

Новый государственный стандарт на отделку квартир в новостройках, который вступает в силу с 1 марта 2026 года, не будет распространяться на дома, строительство которых началось до этой даты, пояснили ТАСС в пресс-службе Росстандарта.

Применение требований ГОСТа определяется моментом утверждения проектной документации и условиями договоров. Если проект и контракты были оформлены до введения стандарта и не содержат ссылок на него, то его требования не могут быть применены автоматически.

«Действие стандарта не имеет обратной силы», — подчеркнули в ведомстве.

Даже если объект вводится в эксплуатацию после 1 марта, это само по себе не делает новый ГОСТ обязательным. Ключевое значение имеет то, были ли его положения включены в проектную или договорную документацию на этапе реализации. При их отсутствии качество отделки будет оцениваться по нормам, действовавшим на момент проектирования и заключения договоров, пояснили в Росстандарте.

Для домов, которые начали строиться раньше, новый стандарт может применяться только на добровольной основе или в том случае, если это заранее было прописано в договоре с застройщиком. В противном случае, подытожили в Росстандарте, ГОСТ не может служить основанием для признания отделки не соответствующей требованиям.

Как до этого заверил глава Минстроя Ирек Файзуллин, изменения усилят защиту прав граждан за счет прозрачности требований и контроля за их соблюдением.

Ранее в России разработали ИИ для быстрого выявления аварийных домов.
 
