Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутой спинки кресла

Жительница Ставрополья получила штраф за потасовку на борту самолета
Lenar Nigmatullin/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирку самолета оштрафовали за потасовку, которую та устроила на борту. Такое решение вынес Дзержинский районный суд Оренбурга.

На скамью подсудимых попала жительница Ставропольского края. Женщина пояснила, что ее попутчица слишком сильно разложила кресло, что, по ее мнению, мешало свободному проходу детей.

Между пассажирками возник конфликт, который перерос в потасовку. Одна из путешественниц пыталась помешать оппонентке снимать происходящее на телефон и причинила ей физическую боль.

Свою вину женщина в суде не признала и получила штраф в размере 5 000 рублей.

18 февраля пассажир самолета Delta Air Lines «начал бить всех подряд» на борту и сорвал рейс. Полиция арестовала мужчину, который сначала пытался пройти в кабину пилотов, а затем напал на пассажира у окна, дернув его за рубашку и волосы. По свидетельствам очевидцев, чтобы усмирить дебошира понадобилось восемь человек.

Ранее женщина бросила собаку в аэропорту, чтобы ее пустили в самолет, и была арестована.
 
