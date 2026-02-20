Россиянка устроила потасовку на борту самолета из-за откинутой спинки кресла

Пассажирку самолета оштрафовали за потасовку, которую та устроила на борту. Такое решение вынес Дзержинский районный суд Оренбурга.

На скамью подсудимых попала жительница Ставропольского края. Женщина пояснила, что ее попутчица слишком сильно разложила кресло, что, по ее мнению, мешало свободному проходу детей.

Между пассажирками возник конфликт, который перерос в потасовку. Одна из путешественниц пыталась помешать оппонентке снимать происходящее на телефон и причинила ей физическую боль.

Свою вину женщина в суде не признала и получила штраф в размере 5 000 рублей.

