Стало известно, кто был на борту самолета из США, залетевшего на территорию РФ

Американский самолет, который ранее заметили над Россией, перевозил политика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис FlightAware.

По данным издания, на борту находился глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он прилетел из Вашингтона, где посетил заседание «Совета мира», связанного с ситуацией в Газе. После мероприятия он отправился назад, в Ташкент.

Как рассказал пресс-секретарь президента, во время полета домой политик обсуждал итоги встречи и разговаривал по телефону с представителями разных ведомств и регионов.

О неизвестном самолете, следовавшем из США, стало известно утром. Отмечалось, что воздушное судно можно было заметить на онлайн-сервисах, но его принадлежность и номер не отображались. Поступала информация о том, что он покинул базу в Вашингтоне и пролетел через несколько европейских стран, а также над Мурманской областью.

