Общество

Стало известно, кто был на борту самолета из США, залетевшего на территорию РФ

Самолет из США, пролетевший над РФ, вез на борту президента Узбекистана
Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

Американский самолет, который ранее заметили над Россией, перевозил политика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис FlightAware.

По данным издания, на борту находился глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он прилетел из Вашингтона, где посетил заседание «Совета мира», связанного с ситуацией в Газе. После мероприятия он отправился назад, в Ташкент.

Как рассказал пресс-секретарь президента, во время полета домой политик обсуждал итоги встречи и разговаривал по телефону с представителями разных ведомств и регионов.

О неизвестном самолете, следовавшем из США, стало известно утром. Отмечалось, что воздушное судно можно было заметить на онлайн-сервисах, но его принадлежность и номер не отображались. Поступала информация о том, что он покинул базу в Вашингтоне и пролетел через несколько европейских стран, а также над Мурманской областью.

Ранее в Амурской области пропал вертолет.
 
