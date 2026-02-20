Шеф-повар назвал самые вкусные начинки для блинов

На Руси чаще все на стол ставили блины с несладкими начинками. Сейчас самыми вкусными из сытных добавок являются грибы в сметане, соленая рыба и некоторые другие начинки. Об этом aif.ru рассказал шеф-повар Василий Емельяненко.

«Ливерная начинка — это когда отварные почки или печень прокручиваются с пассерованным луком и морковью, такая смесь считается издавна деликатесом», — рассказал эксперт.

Однако он подчеркнул, что блины с такой добавкой следует есть только тем, кто не соблюдает подготовительную неделю перед Великим постом.

Шеф-повар также посоветовал в качестве сытной начинки использовать грибы в сметане, тушеную капусту, в которую можно добавить яйца или грибы, а также нарезку из соленой рыбы. Рекомендуется добавить к блинам семгу, форель, горбушу или белую рыбу, такую как палтус.

Помимо этого, специалист отметил одни из самых популярных сейчас начинок — сыр с ветчиной и икра. Особенно хорошо с блинами также сочетается щучья икра, добавил повар.

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова до этого говорила, что снизить нагрузку на организм из-за большого количества съеденных блинов в период Масленицы получится, если заменить некоторые ингредиенты на полезные альтернативы. По ее словам, вместо пшеничной муки высшего сорта, которую используют при приготовлении блинов по традиционному рецепту, стоит использовать функциональную амарантовую муку.

