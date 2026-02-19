Размер шрифта
Россиянам рассказали, как правильно есть блины

Врач Соломатина: блины не стоит есть на голодный желудок
От блинов на Масленицу отказываться не стоит, но и набрасываться на них с голоду — тоже плохая идея. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Если съесть большое количество сладких блинов, например, с джемом, это вызовет резкий подъем глюкозы в крови. Если так делать постоянно, можно заработать инсулинорезистентность, предупредила специалист.

«Чтобы не съесть лишнего, нужно прийти в гости не голодным. Минут за 20 до застолья съешьте что-то большое и овощное — салат или суп. Это успокоит гормон голода грелин, и кровь уже не будет такой «голодной», — посоветовала Соломатина.

Руководитель Центра компетенций по функциональному питанию Роскачества Марьям Давлекамова до этого рассказала, как сделать блины полезнее.

По словам эксперта, пшеничную муку высшего сорта, которую используют при приготовлении блинов по традиционному рецепту, следует заменить на функциональные аналоги.

Ранее россиян предупредили об опасности сочетания блинов с алкоголем.
 
