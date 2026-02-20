Врач предупредил об опасном заболевании, к которому может привести любовь к колбасе

Частое употребление мясных полуфабрикатов, таких как колбаса или сосиски, повышает риск развития рака кишечника. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Было исследование в Японии: когда японцы стали употреблять больше мяса, чтобы нация стала выше ростом, рост действительно немного увеличился, но при этом резко выросло количество заболеваний раком кишечника. Сложно сказать, какое мясо вреднее — переработанное или натуральное», — отметил Мацола.

По его словам, в любом случае большое количество мяса в рационе способствует онкологическим процессам в кишечнике.

До этого Мацола говорил, что при приготовлении мясных полуфабрикатов используется большое количество соли, которая дает серьезную нагрузку на почки и провоцирует задержку жидкости в организме, из-за чего появляются отеки и увеличивается масса тела.

Ранее ученые связали снижение уровня IQ у детей с питанием колбасами и конфетами.