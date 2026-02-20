Размер шрифта
Врач объяснил, что будет, если регулярно употреблять сосиски и колбасу

Chatham172/Shutterstock/FOTODOM

Регулярное употребление мясных полуфабрикатов, таких как сосиски или колбаса, может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, а также отекам, гипертонии и атеросклерозу. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола.

«Во всех мясных полуфабрикатах — консервах, колбасах, сосисках, готовых котлетах — используется очень большое количество соли как консерванта. И эта соль опасна для слизистой желудочно-кишечного тракта. В первую очередь она вызывает воспаление и воспалительные реакции в виде отека: в пищеводе, в желудке, в кишечнике», — объяснил специалист.

Он добавил, что соль дает серьезную нагрузку на почки и провоцирует задержку жидкости в организме, из-за чего появляются отеки, увеличивается масса тела. А это нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Недавно ученые из Университета Иллинойса и Федерального университета Пелотас установили, что активное потребление колбас, а также лапши быстрого приготовления, печенья, конфет и сладких напитков в раннем детстве связано с более низкими результатами в тестах на IQ в возрасте шести-семи лет.

Ранее россиянам назвали топ-5 самых вредных продуктов для пожилых людей.
 
