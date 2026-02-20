Размер шрифта
Юрист рассказала, можно ли наказать накормившего постящегося человека мясом

Юрист Баканова: наказать человека, накормившего постящегося мясом, сложно
Shutterstock

Привлечь к ответственности того, кто намеренно накормил верующего человека мясом в период Великого поста, крайне сложно. Об этом Life.ru рассказала юрист Адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова.

Специалист отметила, что конституция гарантирует каждому гражданину свободу вероисповедания. Однако уголовная ответственность по статье 148 УК РФ за нарушение этого права наступает лишь в том случае, если действия носят публичный характер, выражают неуважение к обществу и совершаются с намерением оскорбить религиозные чувства верующих.

Кроме того, статья 5.26 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях. Однако угощение мясом в данной ситуации также не считается воспрепятствованием реализации права на вероисповедание», — объяснила эксперт.

По ее словам, если человек накормил постящегося мясом, он только создал ситуацию, в которой тот оказался введенным в заблуждение и нарушил пост.

Юрист отметила, что единственным способом добиться наказания в таком случае будет обращение в суд общей юрисдикции с гражданским иском о защите чести, достоинства и иных нематериальных благ. При этом заявитель должен будет доказать умысел ответчика, а также факты обмана и причинения нравственных страданий.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что не следует резко отказываться от привычной пищи в пользу постной. По ее словам, к посту нужно готовиться заранее, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом.

Ранее врач предупредила, кому опасно поститься.
 
