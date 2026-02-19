Россиянам рассказали, как правильно входить в пост

Не следует резко переходить на постную пищу, к посту необходимо готовиться заранее. В противном случае могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом в интервью «Радио 1» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Наш микробиом привык жить на обработанной еде. В кишечнике размножились бактерии, которые любят «вкусненькое», а полезных бактерий, ждущих пищевые волокна, мало. И тут мы сваливаем на них гору клетчатки. Результат — вздутие, метеоризм, а в худшем случае — интоксикация и диарея», — пояснила специалист.

Она посоветовала постепенно убирать животный белок из рациона, добавляя больше растительного белка, овощей и круп.

В феврале у православных верующих начинается Великий пост, который длится 48 дней. В этот особый период христиане готовятся к Пасхе, наполняя свою жизнь духовной работой и соблюдая строгие ограничения в еде и развлечениях. Это время покаяния, милосердия, «укрепления» души, внимания к близким. Когда начинается Великий пост в 2026 году и какие правила нужно соблюдать — в материале «Газеты.Ru».

Ранее диетолог раскрыла, как правильно составить рацион на время поста.