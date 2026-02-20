Москвичам спрогнозировали на предстоящие выходные внезапное потепление

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается потепление, которое принесут воздушные потоки из центральной Атлантики. К 23 февраля температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, пока в ближайшее время можно не опасаться очередных сильных снегопадов, максимум будет выпадать 2-4 мм осадков за сутки. Завтра, 21 февраля, ожидается колебание температуры воздуха от -3 до -5 градусов, в воскресенье, 22 февраля, от -2 до -4 градусов.

При этом предстоящей ночью будет достаточно прохладно – по области температура воздуха опустится до -9…-14 градусов, в столице – до -11 градусов, отметил Ильин. После этого до середины будущей недели температура воздуха в ночные часы останется в районе от -3 до -8 градусов.

23 февраля днем температура воздуха снова поднимется и будет варьироваться от 0 до -5 градусов, может пройти мокрый снег, но в небольших объемах, предупредил синоптик. Он также добавил, что в период с 20 по 22 февраля будет дуть ветер со скоростью 6-11 м/с, а в воскресенье он может подняться порывами до 15 м/с.

Ранее москвичам рассказали, ждать ли снегопадов до конца февраля.