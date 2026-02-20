Хирург объяснил, чем опасен кариес под старыми пломбами

Вторичный кариес, который развивается под старыми пломбами, зачастую остается незамеченным и может спровоцировать серьезные осложнения. Об этом «Известиям» рассказал кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, главный врач клиники Estetus Севак Барсегян.

По словам специалиста, основной проблемой вторичного кариеса становится то, что даже сам пациент может его не замечать на протяжении долгого времени. Разрушение тканей нередко происходит в месте соединения пломбы с зубом из-за появления микроскопических щелей, в которые проникают бактерии.

Врач объяснил, что одной из главных причин появления зазоров становится небольшое уменьшение композитных материалов в объеме при их застывании. Второй причиной он назвал естественный износ. Срок службы любой пломбы рассчитана примерно на 5-7 лет. Со временем ее края стираются, становятся неровными, и герметичность нарушается. Дополнительным фактором также становятся ошибки при установке, такие как попадание слюны или неполное удаление пораженных тканей.

Хирург отметил, что на ранних стадиях на патологию может указывать потемнение эмали или пломбировочного материала. Со временем зуб становится чувствительным к температурным раздражителям и сладкой пищей. Кроме того, может появиться неприятный запах изо рта.

«Если возникает боль, значит, процесс уже глубокий. Скорее всего, инфекция добралась до нерва, и простой заменой пломбы уже не обойтись, потребуется лечение каналов», — предупредил эксперт.

По его словам, своевременно обнаружить скрытый кариес удастся на осмотре у специалиста, которого важно посещать каждые полгода. При этом лечение подразумевает полное удаление старой конструкции и тщательную очистку полости с антисептической обработкой. После этого врач устанавливает новую пломбу, соблюдая правила герметизации.

