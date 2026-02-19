Психолог назвала признак начала депрессии

Привычка постоянно слушать музыку в наушниках может указывать на начинающуюся депрессию. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предупредила врач-психосоматолог Екатерина Тур.

Специалист объяснила, что с помощью прослушивания музыки в наушниках человек пытается отвлечься как от внешнего мира, так и от самого себя.

«Становится неинтересно с собой жить. На помощь приходит постоянная музыка в наушниках, когда мы готовим или гуляем. Мы же не можем гулять в тишине. Это одна из форм того, что нам неинтересно с собой», — отметила она.

По словам врача, такое поведение также может сигнализировать о усталости. В таком случае человеку необходимо дать себе время на отдых. Помимо этого, постоянно прослушивание музыки может говорить об отсутствии интереса к происходящему вокруг и эмоциональном выгорании.

Психотерапевт, основатель Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) Сергей Егорович Мартынов до этого говорил, что привычка сравнивать себя с окружающими людьми может привести к внутреннему дискомфорту и обесцениванию себя, в результате чего увеличивается риск столкнуться с депрессией. По словам эксперта, человек, который ориентируется на жизнь других, начинает считать себя недостаточно успешным, талантливым или красивым.

