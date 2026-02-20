Размер шрифта
Психолог рассказала, как отличить эмоциональную близость от зависимости

Психолог Леонова: близость в отношениях не строится на страхе потерять партнера
Эмоциональная зависимость основывается не на доверии и уважении, как близость, а на тревоге, страхе потерять партнера и постоянной потребности в его одобрении. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

По ее словам, между этими понятиями существует принципиальная разница. Она подчеркнула, что в здоровых отношениях партнеры должны делиться чувствами и принимать решения самостоятельно, не опасаясь реакции второго. Ключевым признаком зависимости эксперт назвала неспособность действовать без одобрения, что часто сопровождается заниженной самооценкой и страхом одиночества.

«Нестабильная самооценка делает человека зависимым от чужих оценок. Он ищет одобрения партнера, не решается действовать самостоятельно и болезненно реагирует на критику. В норме взрослый человек опирается на собственное мнение, но при зависимости любое неодобрение способно выбить из равновесия. Тогда человек старается заслужить похвалу, иногда ценой собственных границ», — пояснила Леонова.

Психолог уточнила, что выйти из таких отношений может быть сложно — это требует времени, внутренней работы и внешней поддержки.

Клинический психолог Станислав Самбурский до этого говорил, что партнерам не стоит находиться вместе 24 часа в сутки семь дней в неделю, поскольку это может привести к потере индивидуальности. По его словам, такая привычка обычно характерна для самого начала отношений, при этом со временем в здоровой модели необходимость быть вместе круглосуточно исчезает.

Ранее психолог рассказал, какие люди больше склонны к романтическим отношениям с ИИ.
 
