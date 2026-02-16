Россиянам рассказали, как вернуть романтику в многолетние отношения

Романтические свидания спустя годы совместной жизни способны не только освежить чувства, но и укрепить эмоциональную связь между партнерами. Они позволяют вновь пережить трепет первых встреч, но уже на новом, более осознанном уровне. Об этом в интервью РИАМО сообщила клинический психолог, юнгианский психотерапевт (школа женской психологии «ЛЕЛЕЯ») Мария Царева.

«Любовь живет столько, сколько оба готовы позволить ей быть живой: меняться, развиваться, углубляться, проходя через кризисы и открывая в себе и в партнере новые, неожиданные стороны. А романтические свидания — это не прием для сохранения отношений, а путь от страсти к глубине, от проекции — к подлинной встрече души с душой», — сказала специалист.

Однако главное условие — искреннее желание обоих. Если свидания превращаются в очередную рутинную формальность, их магия исчезает. Настоящая сила — в спонтанности, живом интересе и взаимном стремлении создавать этот мир вдвоем, добавила она.

Врач-психолог «СМ-Клиника» Светлана Пуля до этого говорила, что совместное приготовление пищи может стать эффективным способом укрепления отношений в паре и снижения уровня стресса. По ее словам, такой формат взаимодействия влияет не только на эмоциональную близость, но и на психоэмоциональное состояние в целом.

