Россияне стали чаще покупать парфюмерию в преддверии 23 февраля и 8 Марта

«Мегамаркет»: россияне стали чаще покупать парфюмерию в преддверии 23 февраля
Россияне стали активнее покупать парфюмерию в преддверии 23 февраля и 8 Марта, число заказов в этом месяце более чем вдвое превысило январские показатели – 7,6 против 3,2 тыс. Это показало исследование «Мегамаркет», с результатами которого ознакомилась «Москва 24».

Аналитики также выяснили, что средний чек при этом снизился с 7,2 до 5,5 тыс. рублей, что указывает на то, что покупатели чаще выбирают более доступные ароматы. На парфюмерию дороже 10 тыс. рублей пришлось 13% заказов, средний чек составил 17,7 тыс. рублей.

Руководитель направления Beauty и FMCG в «Мегамаркете» Иван Пивкин отметил, что для многих покупателей такой подарок остается статусным и личным. Чаще всего его выбирают женщины 35–44 лет. Больше всего заказов сделали в Москве и Санкт-Петербурге.

Эксперты Главного управления ЦБ по ЦФО Мария Погребняк и Георгий Иванников до этого рассказали «Газете.Ru», что шоколадные конфеты к 23 февраля и 8 марта подорожали на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а мужские стрижки — на 12,8%. Они зафиксировали рост цен на популярные подарки к праздникам: мужской подарок подорожал на 6,3% за год, женский — на 6,6%.

Ранее Лоза назвал самые бесполезные подарки на 23 февраля.
 
