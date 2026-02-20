Синоптики рассказали об осадках в Москве

Облачная погода, небольшой снег и температура до -7°C ожидаются в Москве 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от -7 до -5°C. По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу температура может опуститься до -12°C. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец обратил внимание, что в Москве будет побит рекорд 19 февраля 1994 года по высоте сугробов, тогда сугробы в столице достигали 72 см.

Накануне на юге Москвы в Чертаново из-за скопления снега рухнул металлический навес над уличным катком. В результате происшествия никто не пострадал.

