Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Синоптики рассказали об осадках в Москве

Облачную погоду прогнозируют в Москве 20 февраля
Григорий Сысоев/РИА Новости

Облачная погода, небольшой снег и температура до -7°C ожидаются в Москве 20 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от -7 до -5°C. По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу температура может опуститься до -12°C. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в Москве вырастут самые высокие сугробы с начала зимы. По его словам, высота снежного покрова в российской столице увеличится на 32 см. Тишковец обратил внимание, что в Москве будет побит рекорд 19 февраля 1994 года по высоте сугробов, тогда сугробы в столице достигали 72 см.

Накануне на юге Москвы в Чертаново из-за скопления снега рухнул металлический навес над уличным катком. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее синоптик рассказал, когда ослабнет обрушившийся на Москву рекордный снегопад.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!