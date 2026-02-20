Врач рассказал, можно ли закалить горло мороженым и холодными напитками

Холодные напитки и мороженое традиционно считаются одной из причин простуды, однако при правильном подходе они могут быть полезны. О том, можно ли закалить горло и как это делать без вреда для здоровья, «Газете.Ru» рассказал врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев.

«Наш организм ежедневно сталкивается с огромным количеством микробов, многие из которых способны вызывать инфекции. В таких условиях здоровье напрямую зависит от слаженной работы иммунной системы. На ее эффективность влияет целый ряд факторов: полноценный сон, достаточное поступление белка, витаминов и микроэлементов, отсутствие хронического стресса и другие условия здорового образа жизни», — рассказал Ризаев.

По его словам, холод — один из известных факторов, способных временно ослаблять иммунную защиту. При общем или локальном переохлаждении снижается активность лейкоцитов — клеток, отвечающих за иммунный ответ, ухудшается микроциркуляция крови в тканях, что приводит к снижению их снабжения кислородом и питательными веществами. Именно поэтому многие инфекции развиваются после переохлаждения: в этот момент микробы получают определенное преимущество перед иммунной системой.

«Однако существует и обратная сторона. При умеренном и регулярном воздействии неблагоприятных факторов организм адаптируется и усиливает защитные механизмы. На этом принципе основаны вакцинация и закаливание», — отметил врач.

Если переохлаждение не чрезмерное и не приводит к выраженному снижению иммунитета, то, как рассказал специалист, организм активирует естественные механизмы адаптации к холоду. Постепенно формируется устойчивость — как общая, так и локальная, например со стороны горла. В результате такие воздействия перестают быть пусковым фактором заболевания.

Отвечая на вопрос, можно ли «закалить» горло мороженым, Ризаев отметил, что в целом это возможно. Наиболее эффективно, если элементы закаливания присутствуют с раннего детства. Когда родители не чрезмерно ограничивают ребенка в употреблении прохладной воды или молока и не перегревают его на прогулках, умеренные температурные воздействия становятся привычными и не приводят к болезням.

И, напротив, излишняя «тепличность» и чрезмерная защита от холода могут помешать полноценному формированию иммунных реакций. Это нередко проявляется уже в детском саду или школе частыми простудными заболеваниями.

Если начинать закаливание во взрослом возрасте, ключевыми принципами должны быть постепенность и регулярность. Желание получить быстрый результат здесь неуместно — организму нужно время для адаптации.

Отдельное внимание, по словам Ризаева, стоит уделить хроническим очагам воспаления, прежде всего хроническому тонзиллиту. При этом заболевании небные миндалины (гланды) теряют способность к самоочищению, в их лакунах скапливаются частицы пищи и формируются казеозные пробки (тонзиллолиты), содержащие большое количество микробов. Такой очаг инфекции может обостряться даже при незначительном переохлаждении.

«Людям с хроническим тонзиллитом рекомендуется один-два раза в год проходить курсы лечения — промывание лакун миндалин и физиотерапию. В случаях, когда миндалины после многократных воспалений утрачивают свою функцию и превращаются в постоянный источник инфекции, может быть показано их удаление. Решение принимается врачом на основании клинической картины и результатов обследования», — рассказал врач.

При этом он отметил, что удаление нефункционирующих миндалин не ослабляет иммунитет: его функции берут на себя другие элементы лимфоидной ткани — язычная, трубные и глоточная миндалины. Более того, адаптация часто начинается еще до операции, когда поврежденные миндалины уже не выполняют защитную роль.

«Таким образом, холодные напитки и продукты, в том числе мороженое, действительно могут способствовать закаливанию горла. Главное — действовать постепенно и учитывать наличие хронических заболеваний, своевременно занимаясь их лечением», — резюмировал Ризаев.

Ранее россиянам посоветовали укреплять слизистую, чтобы не болеть ОРВИ и гриппом.