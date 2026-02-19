Размер шрифта
Эксперт рассказала, что ждет педвузы на фоне новых профильных экзаменов

Эксперт Алексеева: формат программ в педвузах может измениться
Сергей Пятаков/РИА Новости

В педагогических вузах в России возможны изменения в формате подготовки студентов в связи с переходом к профильным экзаменам и отказа от обществознания как обязательного предмета для поступления. Об этом «Известиям» рассказала кандидат педагогических наук, основатель «Школы китайского языка Валерии Алексеевой» Валерия Алексеева.

Специалист объяснила, что отказ от обществознания в качестве универсального «входного билета» является логичным шагом на фоне поэтапного перехода от Болонской системы к новой модели высшего образования. Новая структура предполагает, что сначала студенты получат фундаментальную предметную подготовку, а лишь затем будут осваивать педагогическую специализацию.

По словам эксперта, предполагается, что на работу в школы будут устраиваться выпускники сильных профильных программ.

«Упор делается не на ее сокращение, а на синтез фундаментальности и практики. Гуманитарный блок, скорее всего, будет переформатирован под сильных предметников, а не сокращен», — подчеркнула она.

Алексеева также добавила, что теперь в программах бакалавриата и магистратуры произойдет переформатирование. Пропадет необходимость проходить общий вводный курс педагогики с первого курса. Вместо этого будут введены интенсивные педагогические модули для тех, кто уже освоил фундаментальную предметную базу на высоком уровне и принял решение строить карьеру в школе.

До этого сообщалось, что Министерство просвещения России планирует ввести с 2027 года профильное вступительное испытание для абитуриентов педагогических вузов. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, новая мера должна помочь в подготовке мотивированных учителей-предметников и повысить уровень естественно-научного образования.

Ранее были названы самые популярные направления в российских вузах.
 
