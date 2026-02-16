Мужчина купил семь лотерейных билетов по ошибке и выиграл почти $300 тысяч

В США мужчина сорвал джекпот в лотерее благодаря ошибке при покупке билета

Житель штата Огайо стал обладателем главного приза в лотерее благодаря случайной оплошности при покупке билетов. Об этом сообщает UPI.

Таксист из Эйвон-Лейка собирался приобрести семь билетов для ежедневной лотереи Rolling Cash 5 с одной и той же числовой комбинацией, но вместо этого купил семь билетов одного тиража. Один билет со своей любимой последовательностью и еще шесть — со случайным автоматическим подбором чисел.

10 февраля состоялся розыгрыш, и один из «автоматических» билетов принес игроку $291 тыс. (около 22,3 млн рублей — прим. ред.). Кроме того, игрок угадал три номера в одной строке и выиграл дополнительные $10.

«Иногда ошибка оказывается весьма выгодной», — заметил счастливчик.

Теперь он намерен уволиться с работы, чтобы больше времени проводить с женой. Полученные деньги также пойдут на погашение ипотеки, оплату медицинских расходов супруги и других долгов.

