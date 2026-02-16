Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка TelegramНовые файлы Эпштейна
Общество

Мужчина купил семь лотерейных билетов по ошибке и выиграл почти $300 тысяч

В США мужчина сорвал джекпот в лотерее благодаря ошибке при покупке билета
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Житель штата Огайо стал обладателем главного приза в лотерее благодаря случайной оплошности при покупке билетов. Об этом сообщает UPI.

Таксист из Эйвон-Лейка собирался приобрести семь билетов для ежедневной лотереи Rolling Cash 5 с одной и той же числовой комбинацией, но вместо этого купил семь билетов одного тиража. Один билет со своей любимой последовательностью и еще шесть — со случайным автоматическим подбором чисел.

10 февраля состоялся розыгрыш, и один из «автоматических» билетов принес игроку $291 тыс. (около 22,3 млн рублей — прим. ред.). Кроме того, игрок угадал три номера в одной строке и выиграл дополнительные $10.

«Иногда ошибка оказывается весьма выгодной», — заметил счастливчик.

Теперь он намерен уволиться с работы, чтобы больше времени проводить с женой. Полученные деньги также пойдут на погашение ипотеки, оплату медицинских расходов супруги и других долгов.

Ранее мужчина проиграл в лотерею $130 тысяч и подал в суд.
 
Теперь вы знаете
Кофеманы и женщины «в плюсе»? Кому грозит болезнь Паркинсона и как она проявляется
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!