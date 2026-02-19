Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру зимой

Эксперт Золоев: зимой нужно проветривать квартиру хотя бы пару минут в день

В зимний период проветривать квартиру необходимо хотя бы несколько минут в день. Об этом mk.ru рассказал генеральный директор Управляющей компании СК10 Евгений Золоев.

По словам специалиста, зимой в помещении важно поддерживать постоянную температуру, избегая резких скачков. В жилых комнатах должно быть от 18°C до 22°C. При этом следует проветривать квартиру не менее пары минут в день.

При этом эксперт посоветовал установить на стену или окно приточные клапаны, которые будут подогревать воздух. Эти устройства обеспечат постоянный приток кислорода в помещения, исключив сквозняки и потери тепла.

«Хотя в суровые морозы большинство из нас по старинке стремится не оставить холодному воздуху ни шанса просочиться в дом, но именно из-за накапливания углекислого газа и сухости вы чувствуете себя сонливо и устало», — отметил специалист.

Он также добавил, что стоит установить комнатные термостаты, поддерживающие комфортную температуру автоматически. Они охлаждают воздух как в днем, так и в ночное время.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого объяснил, что при плохом отоплении в квартире зимой нужно обратиться в управляющую компанию. По словам специалиста, сотрудники должны зафиксировать жалобу, после чего сообщить о времени визита мастера для проверки. Обычно работник приходит в течение пары часов.

