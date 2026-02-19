Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру зимой

Эксперт Золоев: зимой нужно проветривать квартиру хотя бы пару минут в день
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

В зимний период проветривать квартиру необходимо хотя бы несколько минут в день. Об этом mk.ru рассказал генеральный директор Управляющей компании СК10 Евгений Золоев.

По словам специалиста, зимой в помещении важно поддерживать постоянную температуру, избегая резких скачков. В жилых комнатах должно быть от 18°C до 22°C. При этом следует проветривать квартиру не менее пары минут в день.

При этом эксперт посоветовал установить на стену или окно приточные клапаны, которые будут подогревать воздух. Эти устройства обеспечат постоянный приток кислорода в помещения, исключив сквозняки и потери тепла.

«Хотя в суровые морозы большинство из нас по старинке стремится не оставить холодному воздуху ни шанса просочиться в дом, но именно из-за накапливания углекислого газа и сухости вы чувствуете себя сонливо и устало», — отметил специалист.

Он также добавил, что стоит установить комнатные термостаты, поддерживающие комфортную температуру автоматически. Они охлаждают воздух как в днем, так и в ночное время.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого объяснил, что при плохом отоплении в квартире зимой нужно обратиться в управляющую компанию. По словам специалиста, сотрудники должны зафиксировать жалобу, после чего сообщить о времени визита мастера для проверки. Обычно работник приходит в течение пары часов.

Ранее россиянам назвали наиболее опасные неисправности зимой.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!