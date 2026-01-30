Россиянам назвали наиболее опасные неисправности зимой

В холодное время года все бытовые системы в домах работают особенно сильно, поэтому даже маленькая неисправность может обернуться серьезной аварией. Для того чтобы избежать необходимости делать дорогостоящий ремонт, важно своевременно устранять все поломки. Об этом «Известиям» рассказал мастер по ремонту сервиса «Профи.ру» Евгений Дудла.

«Если вы замечаете, что батареи стали холодными или неравномерно нагреваются; слышите свист, шум или посторонние звуки в системе отопления или увидели капли, потеки или признаки коррозии на трубах, это означает, что система работает с нарушениями», — предупредил эксперт.

Он отметил, что особенно внимательно зимой следует относиться к системе обогрева помещения. Неравномерно прогревающиеся радиаторы, необычные звуки, следы коррозии и капли на трубах говорят о нарушениях в работе коммуникаций. В случае, если такие сигналы вовремя не устранить, возрастает риск аварий. По словам специалиста, повысить надежность системы перед наступлением отопительного сезоном поможет профилактическая промывка стояков и регулировка узлов.

Помимо этого, зимой необходимо также следить за состоянием окон, поскольку до 40% тепла уходят из помещения из-за сквозняков, изношенных уплотнителей и резких перепадов температур рядом со стеклопакетами. В результате этого увеличивается нагрузка на отопление, а коммунальные услуги обходятся дороже.

Также скрытой угрозой могут стать крыши и водосточные системы в плохом состоянии. Снегопады, оттепели и резкие перепады температур становятся дополнительной нагрузкой для кровли, а даже самые маленькие трещины в гидроизоляции могут обернуться протечками, сыростью и появлением плесени. Мастер напомнил, что избежать серьезных последствий удастся благодаря своевременной очистки желобов от снега и льда, а также устранение всех дефектов.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого говорил, что при неудовлетворительном отоплении в квартире необходимо обратиться в управляющую компанию. По его словам, там должны зафиксировать жалобу, а также сообщить визита мастера для проверки. Обычно работник приходит в течение пары часов.

Ранее россиян предупредили, что теплый воздух от кондиционера снижает иммунитет.