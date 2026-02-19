Эксперт рассказала, как выбрать бытовую технику для кухни

При выборе нужной техники на кухню важно учитывать различные нюансы, в числе которых функциональность бытовых вещей и собстветвенные привычки. Об этом «Известиям» рассказала ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко.

По словам специалиста, ценность кухонной техники или посуды заключается в том, как вещи вписываются в быт жильцов. Качественные вещи должны помогать сэкономить время и силы, а также делать повседневные задачи более комфортными на протяжении многих лет.

При выборе бытовой техники рекомендуется брать во внимание ее функциональность. Следует сразу понимать, какие опции действительно необходимы, чтобы покупка не стала бесполезной. Также ключевую роль играет долговечность вещей. И техника, и посуда должны справляться с активным использованием, поэтому важно совершать покупку, основываясь на удобстве ухода и качестве материалов.

Помимо этого, эксперт посоветовала обращать внимание на универсальность техники и ее соответствие образу жизни хозяев. В этом вопросе важны частота готовки, размер кухни, количество жильцов и наличие посудомоечной машины.

«Цена и тренды — чаще всего только маркетинговые факторы, и выгода не гарантирует пользу, особенно в вопросах выбора посуды. Важно думать не о том, что красиво или популярно сегодня, а о том, что действительно пригодится в вашем доме. Кулинарные предпочтения, привычки в быту — это первое, на что стоит ориентироваться при выборе посуды», — отметила бренд-менеджер.

Руководитель департамента дизайна ассортимента сети гипермаркетов Hoff Анна Солдаткина до этого говорила, что для того чтобы грамотно разместить одежду и обувь в квартире, нужно поставить гардеробную систему под потолок.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать многофункциональную кухню.