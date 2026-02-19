Размер шрифта
Музею Победы передали на вечное хранение вещи Героя РФ Ольги Качуры

Музей Победы

Музею Победы передали на вечное хранение личные вещи Героя РФ и Героя ДНР Ольги Качуры (позывной «Корса»), сообщает пресс-служба музея.

Как отметил гендиректор Музея Победы, заместитель секретаря ОП РФ Александр Школьник, имя Ольги Качуры для России является символом непокоренного Донбасса.

«Ольга Качура стоит в одном ряду с такими выдающимися женщинами – Героями Советского Союза, как Зоя Космодемьянская, Мария Раскова, Лидия Литвяк, Зинаида Портнова, Мария Октябрьская. Они отдали свои жизни в Великую Отечественную, завещая будущим поколениям беззаветно любить Родину и защищать ее от врагов», — сказал он.

Музею Победы передали парадную и полевую форму Ольги Качуры, флаг «Ракетные войска и артиллерия России» с личной подписью-позывным «Корса», амуницию, рабочую тетрадь, а также награды.

«Мама не просто служила — она жила своей работой, своими людьми и своим долгом. Каждая из этих вещей хранит память о ее характере, ее вере и ее любви к Родине. Я хочу, чтобы будущие поколения знали правду о Донбассе и о женщинах, которые с оружием в руках встали на защиту справедливости», — отметила дочь Ольги Качуры Елена Карабет.

Напомним, Ольга Качура родилась в Донецке в семье потомственных военных, окончила военную кафедру Донецкого политехнического института, а затем служила в МВД, пройдя путь от следователя до начальника штаба райотдела.

