Шеф-повар рассказал, какими блинами можно удивить семью и гостей

Чтобы удивить близких на Масленицу, можно приготовить трендовые узорчатые блины или царские красные. Такой совет в беседе с «Газетой.Ru» дал шеф-повар Антон Прокофьев.

«Мы как-то привыкли к обычным пшеничным блинам. На самом деле блины бывают и пшенные, и овсяные, даже из гречневой муки, то есть любая мука — это повод сделать блины. Про рисовые блины уже тихо умолчу. На самом деле Масленица, конечно, это про классические пшеничные блины, причем на опаре. Как писал Антон Павлович Чехов: «Пышные, ноздреватые, как плечо купеческой дочки». И подавать их принято и с топленым маслом, со сметаной, есть с разными солеными и копчеными рыбами — селедка, любые лососевые, белорыбица, все что угодно. Разные виды икры вполне себе допустимы, рассольные сыры с брынзой. Последнее время тренд — это узорчатые блины, когда блинное тесто выливается разных цветов, подкрашивать можно чем угодно: пищевыми красителями, свекольным соком, пробитым шпинатом, какао, то есть здесь тоже огромное количество возможностей для творчества и удивления близких», — сказал он.

Прокофьев подчеркнул, что рецептура блинов не меняется целыми столетиями, а их приготовление существенно упростилось.

«Сама рецептура блинов столетиями уже устоялась, особо не меняется, меняется только немножко качество продуктов и, собственно говоря, то, на чем мы готовим. Раньше блины именно пекли в чугунной сковородке, то есть блинное тесто выливалось на прогретую чугунную сковородку и отправлялось в печь, где нижняя часть на сковородке жарилась, а верхняя пеклась на открытом духу, нагретом воздухе. С одной стороны получались поджаристые, а с другой просто чуть более блеклые, но тоже все равно приготовленные. Рецепты прошлого, конечно, отличаются. Сейчас не принято готовить, как раньше. Например, царские красные блины по рецепту Александровой Игнатьевой включают в себя и взбитые сливки, и взбитые белки, большое количество топленого масла, яичные желтки. Очень вкусно получается, но сейчас обычно уже, конечно, так никто не заморачивается», — добавил он.

