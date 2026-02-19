Стало известно, что поможет запустить естественное омоложение кожи

Правильный и регулярный уход может запустить естественное омоложение без уколов и хирургических вмешательств. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт и косметолог Василина Миронова.

По ее словам, тем, кто против инъекций, можно обратиться к косметологу-эстетисту. Она отметила, что один из самых эффективных методов — скульптурный массаж лица. При регулярном курсе он укрепит мышцы, улучшит лимфоотток, устранит отечность и вернет лицу здоровый рельеф.

«Массаж — это не разовая услуга, а полноценная программа для лица. Он работает на уровне мышц, как тренировка в спортзале, укрепляя и подтягивая ткани. Кроме того, он помогает вывести лишнюю жидкость и улучшает микроциркуляцию, благодаря чему кожа становится более упругой и свежей. Пациенты, которые делают курс регулярно, отмечают заметное улучшение овала лица и уменьшение отечности», — рассказала Миронова.

Эксперт добавила, что результат дают аппаратные процедуры, в том числе RF-лифтинг, микротоковая терапия и уходовые программы с профессиональными масками. Она отметила, что ухаживать за кожей можно и дома, особенно если сочетать профессиональные визиты с правильным домашним уходом.

Пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники Клазко Дмитрий Зимин до этого говорил, что путь к омоложению лица стоит начинать с эндоскопического лифтинга лба и эндоскопического лифтинга средней зоны лица.

