Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно, что поможет запустить естественное омоложение кожи

Косметолог Миронова: массаж поможет запустить естественное омоложение кожи
Andrii Medvednikov/Shutterstock/FOTODOM

Правильный и регулярный уход может запустить естественное омоложение без уколов и хирургических вмешательств. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель клиники, бьюти-эксперт и косметолог Василина Миронова.

По ее словам, тем, кто против инъекций, можно обратиться к косметологу-эстетисту. Она отметила, что один из самых эффективных методов — скульптурный массаж лица. При регулярном курсе он укрепит мышцы, улучшит лимфоотток, устранит отечность и вернет лицу здоровый рельеф.

«Массаж — это не разовая услуга, а полноценная программа для лица. Он работает на уровне мышц, как тренировка в спортзале, укрепляя и подтягивая ткани. Кроме того, он помогает вывести лишнюю жидкость и улучшает микроциркуляцию, благодаря чему кожа становится более упругой и свежей. Пациенты, которые делают курс регулярно, отмечают заметное улучшение овала лица и уменьшение отечности», — рассказала Миронова.

Эксперт добавила, что результат дают аппаратные процедуры, в том числе RF-лифтинг, микротоковая терапия и уходовые программы с профессиональными масками. Она отметила, что ухаживать за кожей можно и дома, особенно если сочетать профессиональные визиты с правильным домашним уходом.

Пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии клиники Клазко Дмитрий Зимин до этого говорил, что путь к омоложению лица стоит начинать с эндоскопического лифтинга лба и эндоскопического лифтинга средней зоны лица.

Ранее Олег Меньшиков раскрыл секрет омоложения.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!