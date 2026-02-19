Косметолог объяснила, какие проблемы могут вызывать повторные высыпания на коже

Проблемы с кишечником могут вызывать повторные высыпания на коже, а также повышенную чувствительность и экзему. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

По ее словам, при сбоях в работе этого органа страдает его барьерная функция, что влияет на способность организма противостоять токсинам и аллергенам. Из-за этого могут возникать экзема, акне, гнойничковые высыпания, повышенная чувствительность. Врач уточнила, что наружное лечение в этом случае редко дает стабильный результат.

«Мази и кремы могут временно уменьшить воспаление, но без восстановления нормальной микрофлоры и работы желудочно-кишечного тракта улучшение будет кратковременным. Эффективная терапия всегда включает коррекцию питания, лечение воспалительных и инфекционных заболеваний кишечника, а также мягкое восстановление кожи с помощью дерматологических процедур», — подчеркнула Сафонова.

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Соловьева до этого говорила, что чрезмерное употребление сахара, трансжиров и обработанных продуктов может вызвать воспалительные процессы в организме, которые приводят к высыпаниям. Для здоровья кожи она посоветовала соблюдать баланс нутриентов, получать достаточное количество витаминов и минералов и поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

