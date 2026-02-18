Размер шрифта
Эксперт объяснил причины роста конкуренции из-за веганского алкоголя

Эксперт Русяев: веганский алкоголь может усилить конкуренцию на рынке
Shutterstock/FOTODOM

Первый в России сертифицированный веганский алкоголь может стать новым конкурентным инструментом среди производителей на рынке. Об этом «Известиям» рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Специалист объяснил, что веганский статус алкоголя станет подтверждением отсутствия в продукте конкретных технологических добавок. В традиционном производстве для придания напиткам светлого цвета нередко применяют вещества животного происхождения, в числе которых яичный белок и рыбий клей.

Эксперт придерживается мнения, что маркировка «веган» сможет привлечь более широкую аудиторию, поскольку станет понятным ориентиром о составе и происхождении продукта. Особенно важно это будет, когда речь идет о винах, бальзамах и других напитках со сложной рецептурой.

«На таком фоне новая маркировка будет работать как инструмент борьбы за полку и внимание внутри уже конкурентных сегментов. Часть спроса может перетечь к сертифицированным позициям от обычных, но в пределах категории, например вино к вину, настойки к настойкам», — объяснил специалист.

При этом, по его словам, масштабной переориентации крупных производств не ожидается. Однако запуск отдельных проектов может произойти.

По мнению эксперта, крупные игроки могут сертифицировать отдельные линейки.

Ранее врач назвал заболевания, которые повышают риски развития алкоголизма или наркомании.
 
