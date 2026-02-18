Эксперт объяснил причины роста конкуренции из-за веганского алкоголя

Первый в России сертифицированный веганский алкоголь может стать новым конкурентным инструментом среди производителей на рынке. Об этом «Известиям» рассказал бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Специалист объяснил, что веганский статус алкоголя станет подтверждением отсутствия в продукте конкретных технологических добавок. В традиционном производстве для придания напиткам светлого цвета нередко применяют вещества животного происхождения, в числе которых яичный белок и рыбий клей.

Эксперт придерживается мнения, что маркировка «веган» сможет привлечь более широкую аудиторию, поскольку станет понятным ориентиром о составе и происхождении продукта. Особенно важно это будет, когда речь идет о винах, бальзамах и других напитках со сложной рецептурой.

«На таком фоне новая маркировка будет работать как инструмент борьбы за полку и внимание внутри уже конкурентных сегментов. Часть спроса может перетечь к сертифицированным позициям от обычных, но в пределах категории, например вино к вину, настойки к настойкам», — объяснил специалист.

При этом, по его словам, масштабной переориентации крупных производств не ожидается. Однако запуск отдельных проектов может произойти.

По мнению эксперта, крупные игроки могут сертифицировать отдельные линейки.

