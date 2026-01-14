В США спасли шесть щенков, объевшихся наркотиков

ABC News: шесть щенков в США объелись наркотиков и были спасены

Шесть щенков в штате Вашингтон вскоре будут переданы в новые семьи после того, как пожарные и сотрудники экстренных служб спасли их от предполагаемой передозировки наркотиками, пишет ABC News.

Пожарные ввели щенкам налоксон — препарат, применяемый при передозировке опиоидов, — распылив его в нос, а также обеспечили подачу кислорода и в отдельных случаях проводили сердечно-легочную реанимацию. По словам офицера Брэндона Варгаса, вскоре после оказания помощи щенки начали подавать признаки улучшения, включая виляние хвостами.

Параллельно помощники шерифа отследили людей, которые, предположительно, оставили животных в таком состоянии, и обнаружили еще трех щенков, также нуждавшихся в медицинской помощи. В настоящее время проводится расследование по факту возможного жестокого обращения с животными или халатности. По словам властей, обнаруженные лица заявили, что временно присматривали за щенками.

Все шесть щенков находятся в стабильном состоянии, однако останутся на карантине еще около недели, прежде чем будут доступны для усыновления. Приют, в котором содержатся животные, сообщил о большом количестве запросов на усыновление и попросил общественность временно воздержаться от звонков.

