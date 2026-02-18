Президент «Норникеля» назвал любимую вещь в своей коллекции

Свитер двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира по хоккею Валерия Харламова является любимым предметом коллекции президента «Норникеля», главы попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимира Потанина. Об этом он заявил в рамках подкаста «Вне формата».

«Как известно, на чемпионате мира 1969 года Харламов играл под 12-м номером, как-то раз в Сочи в рамках очередного гала-матча со звездами Ночной хоккейной лиги я общался с хоккеистами и спросил: «Кто знает, под каким номером играл Харламов на своем первом чемпионате мира?» Многие ответили, что под 17-м. Я говорю: «А вот и нет. Харламов играл под 12-м номером». На меня продолжают смотреть с еще большей загадкой», — рассказал он.

Потанин добавил, что с ним заключили пари 7 человек.

«Я уже не помню, что я ставил, но своим условием в случае выигрыша называл участие легенд в мастер-классах для хоккейной школы, которая располагается в Подмосковье. Их удивление, когда выяснилось, что он играл в том чемпионате единственный раз под 12-м номером, было безгранично. Вот так я получил семь мастер-классов от выдающихся хоккеистов для школы», — сказал он.