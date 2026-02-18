Размер шрифта
Общество

Россиянам объяснили, с чем связан рост диагностики РАС у взрослых

Психиатр Потапов: в последние годы РАС все чаще диагностируют у взрослых
В последнее время произошел рост диагностики расстройств аутистического спектра (РАС) у взрослых. У таких изменений несколько причин. Об этом «Известиям» рассказал врач-психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ №3 Сеченовского университета Игорь Потапов.

Специалист объяснил, что причиной отказа от термина «синдром Аспергера» стал переход от жестких диагностических категорий к спектральному подходу. Клиническая практика продемонстрировала, что симптомы распределяются мозаично. Благодаря тому, что понятие РАС позволяет учитывать индивидуальный проявления, расширились возможности диагностики и большее количество людей получили доступ к поддержке.

«У каждого человека есть особенности — в коммуникации, в способах обработки информации, в сенсорной чувствительности. Ключевой критерий — не наличие черт как таковых, а степень их влияния на функционирование и субъективный дистресс. Диагноз появляется там, где эти особенности устойчиво нарушают адаптацию: приводят к выраженному дистрессу, ограничивают обучение, работу, социальные контакты», — объяснил психиатр.

По его словам, то, что в последние годы РАС все ваши выявляют у взрослых, не говорит о резком росте распространенности. Это указывает на расширение осведомленности и улучшении диагностики.

Эксперт отметил, что раньше многие пациенты на протяжении дорогого времени занимались лечением лишь сопутствующих заболеваний, таких как депрессия или синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Сейчас диагностика у взрослых все еще остается клинико-поведенческой, так как лабораторных методов, которые могут достоверно подтвердить РАС, не существует.

Ранее врач рассказала о тяжелых кожных заболеваниях, которые провоцирует стресс.
 
