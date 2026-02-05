Врач рассказала о тяжелых кожных заболеваниях, которые провоцирует стресс

Причиной развития тяжелых заболеваний кожи может стать хронический стресс. Сначала такое состояние приводит просто к уставшему виду, вызывает сухость, меняет цвет, а когда замедляются обменные процессы, может вызвать экзему, дерматит и другие болезни, предупредила в беседе с RT дерматолог, косметолог Ирина Котова.

По ее словам, тяжесть кожных заболеваний и воспалительное состояние напрямую зависят от регуляции нервной системы.

«Есть состояние ограниченного нейродермита, когда есть на коже какой-то участок, который постоянно воспалён, зудит, присутствует на коже, есть чёткая связь нервной системы с розацеа, например, с себорейным дерматитом, но в двух последних случаях мы здесь ещё как бы подключаем желудочно-кишечный тракт, он тоже виноват. Но одной из причин действительно является работа вегетативной нервной системы», — пояснила врач.

Часто нервное напряжение приводит к обострению заболеваний, на фоне чего пациентам, наряду с дерматологическим лечением, советуют также записаться к психотерапевту или психиатру. Причем иногда у человека проявляются такие навязчивые состояния, как трихотилломания и трихотейромания, при которых человек начинает сам вырывать себе волосы. В таких случаях без психиатрического лечения не обойтись, заключила дерматолог.

