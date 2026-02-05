Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач рассказала о тяжелых кожных заболеваниях, которые провоцирует стресс

Дерматолог Котова: стресс провоцирует себорейный дерматит, экзему и розацеа
Shutterstock

Причиной развития тяжелых заболеваний кожи может стать хронический стресс. Сначала такое состояние приводит просто к уставшему виду, вызывает сухость, меняет цвет, а когда замедляются обменные процессы, может вызвать экзему, дерматит и другие болезни, предупредила в беседе с RT дерматолог, косметолог Ирина Котова.

По ее словам, тяжесть кожных заболеваний и воспалительное состояние напрямую зависят от регуляции нервной системы.

«Есть состояние ограниченного нейродермита, когда есть на коже какой-то участок, который постоянно воспалён, зудит, присутствует на коже, есть чёткая связь нервной системы с розацеа, например, с себорейным дерматитом, но в двух последних случаях мы здесь ещё как бы подключаем желудочно-кишечный тракт, он тоже виноват. Но одной из причин действительно является работа вегетативной нервной системы», — пояснила врач.

Часто нервное напряжение приводит к обострению заболеваний, на фоне чего пациентам, наряду с дерматологическим лечением, советуют также записаться к психотерапевту или психиатру. Причем иногда у человека проявляются такие навязчивые состояния, как трихотилломания и трихотейромания, при которых человек начинает сам вырывать себе волосы. В таких случаях без психиатрического лечения не обойтись, заключила дерматолог.

Ранее россиянам рассказали, какие заболевания десен провоцирует стресс.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!