Россиянам назвали лучшие направления для празднования китайского Нового года

Китайский Новый год, который продлится до 2 марта, ежегодно сопровождается грандиозными шоу и фейерверками. Россияне могут посетить масштабные мероприятия, которые проводятся в Пекине, Лояне и в других местах. Об этом «Известиям» рассказала эксперт сервиса бронирования Onlinetours Дарья Абакумова.

По словам специалиста, одними из самых популярных направлений для празднования китайского Нового года являются Шанхай и Пекин. Однако в это время российским туристам также рекомендуется посетить исторический Сиань, где каждый год проводятся костюмированные шествия в стиле древних династий и ночные фестивали фонарей.

Тем, кто хочет насладиться природными ландшафтами, эксперт посоветовала отправиться в Гуйлинь, которому характерны скальные пейзажи и сельские храмовые фестивали. В Чэнду туристы могут посмотреть не только на праздничные выступления на ходулях или танцы «львиной маски», но и на панд. А с храмовым Новым годом путешественники могут познакомиться в Лояне.

Однако получить весь спектр эмоций и впечатлений удастся, если комбинировать поездки в мегаполисы с посещением самобытных провинций.

«Можно рассмотреть такой сценарий: 2–3 дня провести в крупном мегаполисе — Пекине, Гуанчжоу или Чэнду, а потом поехать в аутентичные регионы — Лицзян, Фэнхуан, Гуйлинь, Сиань или Кайли. Так вы прочувствуете и масштаб праздника, и аутентичность локальной культуры. Важно понимать, что в это время Китай заполняется миллионами туристов, поэтому лучше бронировать все билеты и гостиницы заблаговременно», — объяснила специалист.

Лунный Новый год празднуют и в других азиатских странах, например, в Сингапуре проходит крупнейший фестиваль Чингай. Однако эксперт напомнила, что для поездки в эту страну россиянам нужно заранее оформить визу. Помимо этого, застать торжества можно в китайском квартале Йокогамы в Японии, а также во Вьетнаме, где праздник носит название Тэт. Для отдыха в этих направлениях также нужна виза.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к путешествию в Азию.