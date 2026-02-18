Размер шрифта
ЛДПР предложила удвоить накопления по военной ипотеке для участников СВО

Накопления по военной ипотеке для участников СВО могут вырасти вдвое
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В ЛДПР предложили удвоить ежемесячные накопительные взносы по военной ипотеке для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). Письмо с таким предложением лидер партии Леонид Слуцкий направил министру обороны РФ Андрею Белоусову, сообщает газета «Известия».

«В целях дополнительного стимулирования военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, и создания для них преференциальных условий жилищного обеспечения предлагается применять повышающий коэффициент в размере 2,0 к каждому месяцу начислений в период непосредственного прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в письме.

Согласно предложению, сумма накоплений за каждый месяц службы в зоне СВО будет удваиваться. В 2026 году стандартный годовой взнос по программе военной ипотеки составит 411 184,9 рубля. Участник СВО при том же сроке службы сможет накопить 822 369,8 рубля — вдвое больше.

Отмечается, что инициатива направлена на усиление социальной поддержки бойцов, находящихся в зоне боевых действий, и ускорение их доступа к собственному жилью.

Ранее в Госдуме предложили снизить минимальный первоначальный взнос по военной ипотеке с 20% до 10%. По мнению эксперта по недвижимости Владимира Шмелева, это было бы полезное решение, так как военная отрасль в целом на сегодняшний день нуждается в поддержке, а приобретение жилья для ее представителей – непростая задача. Особенно позитивно такая мера скажется на рынке вторички, заявил он.
 
