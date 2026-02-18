Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам назвали полезные начинки для блинов

Врач Хайкина: блины с греческий йогурт с ягодами не навредят фигуре
zarzamora/Shutterstock/FOTODOM

Сделать блины менее вредным блюдом можно с помощью полезных начинок, таких как греческий йогурт, лосось или банан. Об этом Life.ru рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

По словам эксперта, калорийность одного блина в среднем составляет от 70 до 100 калорий. Однако многие начинки добавляют порции еще около 50-150 калорий. Например, в одной столовой ложке сгущенного молока содержится примерно 120 калорий, а в сладком варенье — от 50 калорий.

Врач напомнила, что чрезмерное количество сахара провоцирует резкий подъем глюкозы в крови, после которого происходит спад энергии и возвращается чувство голода. Поэтому рекомендуется заменить вредные начинки для блинов на более полезные альтернативы.

«Блины могут оставаться частью рациона, если осознанно подходить к выбору добавок. Начинки с достаточным содержанием белка и клетчатки обеспечивают более стабильную энергию, тогда как избыток сахара лишь усиливает аппетит», — отметила специалист.

Одним из наиболее полезных вариантов начинки является греческий йогурт. В этом продукте большое количество белка, кальция и пробиотиков. К йогурту можно добавить ягоды, которые обеспечивают блюду естественную сладость и антиоксиданты. Помимо этого, в блины можно добавить небольшое количество меда или банан. Такая начинка помогает дольше чувствовать сытость.

Тем, кто предпочитает более сытные добавки, врач посоветовала отдать предпочтение ореховой пасте с бананом. Однако из-за высокой калорийности орехов особенно важно контролировать порцию.

Помимо этого, полезной начинкой для блинов может стать лосось с творожным сыром. Блюдо с такой начинкой станет источником полезных жирных кислот и белка. А яйца с зеленью и шпинатом, добавленные в блины, обеспечат организм железом и антиоксидантами.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал «Газете.Ru», что после масленичной недели не нужно устраивать голодовку. По его словам, лучшим способом нормализовать вес станут умеренные тренировки несколько раз в неделю и ходьба.

Ранее россияне назвали самую вкусную начинку для блинов.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!