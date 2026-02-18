Россиянам назвали полезные начинки для блинов

Сделать блины менее вредным блюдом можно с помощью полезных начинок, таких как греческий йогурт, лосось или банан. Об этом Life.ru рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

По словам эксперта, калорийность одного блина в среднем составляет от 70 до 100 калорий. Однако многие начинки добавляют порции еще около 50-150 калорий. Например, в одной столовой ложке сгущенного молока содержится примерно 120 калорий, а в сладком варенье — от 50 калорий.

Врач напомнила, что чрезмерное количество сахара провоцирует резкий подъем глюкозы в крови, после которого происходит спад энергии и возвращается чувство голода. Поэтому рекомендуется заменить вредные начинки для блинов на более полезные альтернативы.

«Блины могут оставаться частью рациона, если осознанно подходить к выбору добавок. Начинки с достаточным содержанием белка и клетчатки обеспечивают более стабильную энергию, тогда как избыток сахара лишь усиливает аппетит», — отметила специалист.

Одним из наиболее полезных вариантов начинки является греческий йогурт. В этом продукте большое количество белка, кальция и пробиотиков. К йогурту можно добавить ягоды, которые обеспечивают блюду естественную сладость и антиоксиданты. Помимо этого, в блины можно добавить небольшое количество меда или банан. Такая начинка помогает дольше чувствовать сытость.

Тем, кто предпочитает более сытные добавки, врач посоветовала отдать предпочтение ореховой пасте с бананом. Однако из-за высокой калорийности орехов особенно важно контролировать порцию.

Помимо этого, полезной начинкой для блинов может стать лосось с творожным сыром. Блюдо с такой начинкой станет источником полезных жирных кислот и белка. А яйца с зеленью и шпинатом, добавленные в блины, обеспечат организм железом и антиоксидантами.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал «Газете.Ru», что после масленичной недели не нужно устраивать голодовку. По его словам, лучшим способом нормализовать вес станут умеренные тренировки несколько раз в неделю и ходьба.

