Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Сотрудник пермского банка оформлял кредиты на клиентов и тратил деньги на себя

В Перми сотрудник банка оформил кредитов на 10 млн рублей без согласия клиентов
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Перми задержали сотрудника банка, оформлявшего кредиты на клиентов без их ведома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Прикамья.

В мошенничестве с ущербом на сумму более 10 млн рублей заподозрили 27-летнего офисного сотрудника одного из пермских банков. По версии следствия, с 2022 года по 2025 мужчина являлся менеджером и, имея доступ к персональным данным клиентов, оформлял на них кредиты, а полученные деньги тратил по своему усмотрению.

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью выявили 22 таких эпизода и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере»). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее россиян предупредили об опасности отправки закрашенного фото банковской карты.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!