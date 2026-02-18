Сотрудник пермского банка оформлял кредиты на клиентов и тратил деньги на себя

В Перми задержали сотрудника банка, оформлявшего кредиты на клиентов без их ведома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Прикамья.

В мошенничестве с ущербом на сумму более 10 млн рублей заподозрили 27-летнего офисного сотрудника одного из пермских банков. По версии следствия, с 2022 года по 2025 мужчина являлся менеджером и, имея доступ к персональным данным клиентов, оформлял на них кредиты, а полученные деньги тратил по своему усмотрению.

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью выявили 22 таких эпизода и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере»). Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

