Россиянам объяснили причины роста спроса на «сонный туризм»

В 2026 году среди россиян может набрать популярность «сонный туризм» — туры, ориентированные на восстановление качества сна и психофизического состояния человека. Развитие этого сегмента стимулирует ряд факторов. Об этом «Известиям» рассказала президент Ассоциации лидеров гостеприимства Анастасия Киреева.

«С учетом повышенного уровня стресса и развития удаленной работы «сонный туризм» может стать одним из самых актуальных направлений в 2026 году. Люди начинают осознавать важность качественного сна, и на этом фоне специализированные туры по восстановлению сна могут стать особенно востребованными», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, реализация такого формата путешествий нуждается в комплексном подходе. Необходимо обеспечить специальные матрасы, продуманный микроклимат, освещение с учетом циркадных ритмов, а также специальные программы релаксации.

Эксперт подчеркнула, что основной целевой аудиторией такого отдыха являются люди в возрасте от 30 до 50 лет. «Сонный туризм» будет особенно актуален работающим специалистам и руководителям, которые постоянно находятся в напряжении, а также молодым родителям, испытывающим нехватку полноценного отдыха.

Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал «Газете.Ru», что организм воспринимает недостаток сна как фактор стресса, на фоне которого включается режим «выживания». Поэтому при недосыпе усиливается чувство голода и появляется лишний вес. Недосып также равен хроническому стрессу, из-за чего растет кортизол. Его повышенный уровень усиливает аппетит, особенно тягу к сладкому и соленому, способствует отекам и мешает нормальному использованию углеводов.

Ранее врач раскрыл россиянам секрет настройки биологических часов.